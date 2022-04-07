بتكلفة 700 مليون جنيه.. مشروع الصرف الصحي المتكامل بقريتي الأشراف وأبنود بقنا



وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، حجر أساس مشروع الصرف الصحى المتكامل بمجلسى قروى الأشراف و أبنود، الذين يضمون قرى" الأشراف القبلية والغربية و العسلية والشرقيه وكرم عمران والسواحلية و أبنود والكلاحين" التابعين لمركز قنا.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب ، والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و عبدالسلام الشيخ، عضو مجلس النواب السابق ، وأعضاء المكتب الإستشارى الألمانى CES المشرف على تنفيذ المشروع ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ قنا ، إن المشروع يخدم قريتي الأشراف القبلية ، و كرم عمران وتوابعهما ، وذلك من خلال تنفيذ شبكات الإنحدار ، و خطوط الطرد ، ومحطات الرفع ، ومحطة المعالجة ، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه ، و يستغرق تنفيذه ٣ سنوات.

استمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلى حول مكونات المشروع وأهدافه ، وأثره الإيجابى على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة نحو توفير كافة الخدمات الأساسية بالقرى المحرومة ومن بينها خدمة الصرف الصحى لتوفير حياة كريمة لقاطنيها .

قال المهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بـ قنا ، إن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج IWSP2 ، الذى يهدف إلى تحسين الأوضاع بشكل متكامل لسكان القرى المستهدفة، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحى على جودة المياه.

مشروع الصرف الصحى بالاشراف

مشروع الصرف الصحى بالاشراف

مشروع الصرف الصحى بالاشراف

مشروع الصرف الصحى بالاشراف

مشروع الصرف الصحى بالاشراف