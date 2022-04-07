عمرو زكي: أنا قريب جدًا من أبنائي.. والأزمة مع شخصية أخرى

حل لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور .

وأجاب "زكي" على سؤال العرافة، هل عمرو زكي جاحد على أبناءه وقاسي على زوجته!، قائلًا:"أنا قريب جدًا من أبنائي، ولكن هناك أزمة مع الشخصية التي خرج معها ابني".

وواصل قائلًا:" ابنائي في افضل المدارس، والجميع يعلمني جيدًا، وأنا حاليًا منفصل مش متجوز، وأهلي جوزوني وأنا عندي 18 سنة، وأهلي عقليتهم كده جوزني وأنا صغير.. ومش هقدر أحاسبهم".

وخلال البرنامج، توجد فقرة تدعى "شيخ العرافين" ، ويتواجد شخص مخفي صورته وصوته مضخم، يقوم بسؤال الضيوف أسئلة جريئة وشخصية.

ويعرض برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة في رمضان 2022 على قناة المحور في تمام الساعة 6.15 مساءً، ويعاد برنامج العرافة في تمام الساعة 01:30 بعد منتصف الليل.