أدهم متغيب عن منزله في المنيا .. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

تغيب الطفل أدهم أحمد طه عصام ، البالغ من العمر 5 سنوات، عن منزله بقرية الشروبي - مركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا ، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد الطفل أدهم أحمد طه عصام، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "إن نجلي البالغ من العمر 5 سنوات تغيب عن المنزل بقرية الشروبي - مركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا ، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 2022 ، يرتدي ترنج لونه رصاصي ونظاره وكروكس ابيض في ازرق ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01001852241

01009439489

01125433320



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