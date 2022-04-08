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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بصور جديدة شاركتها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من أحدث جلسة تصوير.

ولاقت تفاعل كبير من جمهورها حول جمال اطلالتها، والتي مزجت فيها الوان جذابة للعين بين الوردي والأحمر والأبيض.

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نوال الزغبي بصورة جديدة مع نيشان على انستجرام: أصحاب ولا أعز

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بالأسود الجذاب .. نوال الزغبي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

وكانت هنأت الفنانة نوال الزغبي ، والدتها بمناسبة عيد الأم .

وغردت نوال الزغبي ، عبر صفحتها الشخصية تويتر :" كل عام وكل امّهاتنا بخير وشكرا لنعمة وجود أمّي بحياتي ".

كان أول احتفال بعيد الأم عام 1908، عندما أقامت آنا جارفيس ذكرى لوالدتها في أميركا، وبعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترفا به في الولايات المتحدة.

وأول من فكر في عيد للأم في العالم العربي كان الصحفي الراحل على أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين في مقاله اليومي «فكرة» فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: «لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق».

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