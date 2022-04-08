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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الدجاج المقلي.. أسوأ أطعمة تسبب الخمول للجسم

خمول
خمول

حدد خبراء تغذية مجموعة من أسوأ الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول، حسبما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص.

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قائمة الأطعمة التي حذر من تناولها الخبراء اشتملت على:

1 - المشروبات الغازية
توضح خبيرة المجلس الطبي الدكتورة ليزا يونغ، أن المشروبات السكرية مثل الصودا تسبب ارتفاعا فوريا بمستويات السكر في الدم، يتبعها انخفاض سريع، وتؤثر تقلبات السكر في الدم على مستويات الطاقة في الجسم.

وتضيف يونغ أن السكر النقي مثل الصودا يرتبط أيضا بالالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى التعب، موصية بمحاولة استبدال المشروبات الغازية المحلات بالسكر، بالماء او المياه الغازية.

 

 

2 -السكريات
تقول لورين ماناكير مؤلفة كتاب «The First Time Mom's Pregnancy Cookbook» إن الاستهلاك العالي للسكر يمنع إنتاج الأوريكسين (مادة كيميائية في الدماغ تحفز الشعور باليقظة)، لذلك كلما زادت كمية السكر التي تتناولها شعرت بالنعاس. إنه يتعارض مع الهدف المتصور لإبقائك نشيطا بالفعل».

3 - الحبوب المكررة
وهي الحبوب المخصبة أو التي تم استبدال بعض عناصرها الغذائية أثناء المعالجة.

ووفقا لـ«مايو كلينيك» تعمل الحبوب الكاملة كمصدر أفضل للألياف والعناصر الغذائية المهمة الأخرى كفيتامينات ب والحديد وحمض الفوليك والسيلينيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وبحسب يونغ، فإن الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء يمكن أن تسهم في انخفاض مستويات الطاقة، موضحة «يتم هضمها بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع (ومن ثم انخفاض سريع) بمستويات السكر في الدم، وعندما ينخفض سكر الدم في النهاية، تستنفد مستويات الطاقة لديك».

4- الدجاج المقلي
يمنح تناول الدجاج المقلي الشعور بالراحلة للحظة الأولى، ولكن، بحسب الخبراء وعلى غرار الأطعمة المقلية الأخرى، بسبب كثرة الشحوم والإضافات الصناعية، فهي ليست على رأس القائمة الصحية.

وفي ذلك تقول الخبيرة ماناكير: «في حين أن هذا الطبق لذيذ بالتأكيد، فإن تناوله يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالخمول بعد الاستمتاع بالوجبة لأن الأطعمة المقلية، مثل الدجاج المقلي، يمكن أن تكون صعبة الهضم وتميل إلى أن تكون طعاما ثقيلًا، كما أن مزيج الدهون والملح المستخدم في صنع هذا الطبق يمكن أن يتسبب بشعور الشخص بالثقل وعدم السعادة»، حسب قولها.

الأطعمه الخمول المتخصص الطبي خبراء

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