وجبات رمضان.. هل البيض المقلي يسبب العطش على السحور؟

يتساءل البعض هل البيض المقلي يسبب العطش، أم يفضل تناول البيض المسلوق فقط على السحور، وأكد العديد من خبراء التغذية ان تناول البيض المقلي على السحور يمكن أن يتسبب في الإحساس بالعطش خلال فترة الصيام، مما يزيد من مشقة وتعب الصيام.

هل البيض المقلي يسبب العطش؟





وأفاد خبراء التغذية بأن تناول البيض المقلي في وجبة السحور غير محبب قبل الصيام بساعات، حيث إن البيض المقلي تحديدًا في الزيت يعمل على إثارة أحماض المعدة، كما يُثير سكونها، بما قد يُعرضك إلى التلبك المعوي وحرقة المعدة، بما يجعل الصائم يُعاني الحموضة والعطش طوال ساعات الصيام.





ونظرًا لأهمية وجبة السحور والتي تُعد أولى وجبات اليوم في رمضان، بما يجعلها الأهم لدى الصائم، فيمكن إستبدال البيض المقلي بتناول البيض المسلوق مع الخضروات، والذي يساعد بشكل كبير في منع الشعور بالعطش .

هل البيض المقلي يسبب العطش؟



لذا ينصح الأطباء بتجنب تناول البيض المقلي في وجبة السحور حيث تساعد الزيوت أو الزبدة المستخدمة في قلي البيض على الشعور بالعطش سريعا حتى إذا تم قليها باستخدام زيت الزيتون.



ويساهم تناول البيض المسلوق في السحور على فقدان المزيد من الدهون والكيلوجرامات في شهر الصوم، بسبب احتوائه على البروتين، ولن تكون مضطرًا لتناول الكثير من البيض للشعور بالشبع فواحدة فقط تكفي .