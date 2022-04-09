غادة عبد الرازق: ممكن أكبر بوقي لو الدور تطلب ذلك

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدا :" قررت اخذ استراحة محارب هذا العام من الاعمال الدرامية".

وعن عمليات التجميل، قالت غادة عبد الرازق،:"التفكير في عمليات التجميل بالنسبالي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة".

وأوضحت: ""لو الدور يتطلب لبس ومكياج وكده، ممكن أعمل في وشي حاجة، أو أكبر بوقي مثلا سِنة، حاجات بسيطة".