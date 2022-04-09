تمشي الراجل على عجين ميلخبطوش.. وصفة غادة عبدالرازق لحياة زوجية مستقرة

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سر رشاقتها، قائلة: "رشاقتي تكلفني جهد كبير ومبالغ كبير ومتابعة مستمرة مع أطباء متخصصين".

قالت الفنانة «غادة عبدالرازق» أنها كانت تبحث في هاتف زوجها لأن كان لديها وسواس إذا تمكن منها سوف يلحق بها أضرار ومشاكل كثيرة، معقبة «كنت بفتش في تليفون جوزى لكن بطلت، ولو طلبته منه هاخده على طول».

ووجهت غادة نصائح للسيدات، موضحة:" فيه نصائح مهمة للستات عشان تمشى الراجل على عجين ميلخبطوش، وهي احترام خصوصية الغير وعدم الشك ومراعاة ظروف كل طرف للأخر".