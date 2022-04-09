متلازمة القولون العصبي.. تعرف على أسبابها وأعراضها

تحدث متلازمة القولون العصبي عندما يعاني المرء من ألم متكرر في البطن وتغيرات متكررة في حركة الأمعاء، في هذه الحالة قد يصاب المرء بالإسهال أو الإمساك أو كليهما بانتظام مع الانتفاخ.

يعد اضطراب الجهاز الهضمي هذا خطرًا ويخرب النشاط والأداء اليومي للفرد إلى حد كبير، ووفقًا لتقرير، يعاني 5-10٪ من سكان العالم من متلازمة القولون العصبي.

ويجب معالجة هذه المشكلة المزدوجة المتمثلة في عدم الراحة في المعدة وحركة الأمعاء غير المنتظمة في أقرب وقت ممكن.

أعراض متلازمة القولون العصبي

الأعراض الشائعة هي التقلصات وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك.

تؤثر مشاكل البطن هذه على الحالة المزاجية العامة للأشخاص، ومن ثم فإن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي يعانون من الاكتئاب والقلق.

سيشعر الأشخاص المصابون بالإمساك دائمًا بأنهم لم يفرغوا الأمعاء تمامًا، يشعر هؤلاء الأشخاص دائمًا بالحصول على حركة أمعاء ثانية فور الانتهاء من الحركة الأولى.

قلة من الأشخاص يمكنهم أيضًا رؤية مخاط أبيض في البراز.

الأعراض الأخرى المصاحبة للقولون العصبي هي آلام الظهر وسلس الأمعاء ومشكلة التبول والغثيان ونقص الطاقة وانتفاخ البطن.

أسباب متلازمة القولون العصبي

هناك بعض الأسباب المحددة للغاية التي تجعل الأشخاص يصابون بمرض القولون العصبي، هذه الأسباب شائعة جدًا لدرجة أن الأشخاص غالبًا ما يتجاهلونها ويستمرون في المعاناة من القولون العصبي دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالة.

يعد عدم تحمل الطعام سببًا رئيسيًا وراء متلازمة القولون العصبي لدى كثير من الأشخاص، هناك فجوة كبيرة في فهم الحساسية الغذائية، كثير من الأشخاص لا يعتبرون الطعام سببا للحساسية ويستمرون في تناوله، الطريقة المثلى لعلاج القولون العصبي هي فحص طبق الطعام الخاص بك بشكل صحيح والعثور على الطعام الذي يسبب مشاكل لجسمك.

على سبيل المثال، كثير من الأشخاص لا يدركون أن لديهم حساسية من القمح ويستمرون في تناوله، إن تناول مثل هذه الأطعمة سيؤثر على الجهاز الهضمي.

تعد العدوى البكتيرية في الجهاز الهضمي سببًا آخر لـ IBS.

هناك أيضًا ارتباط بين الإجهاد و IBS، يقول المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى إن أحداث الحياة المبكرة المجهدة أو الصعبة، مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في صحة الأمعاء يسبب متلازمة القولون العصبي، على الرغم من وجود علاقة مباشرة بين التوتر ومتلازمة القولون العصبي، يقول الخبراء إن المشاعر القوية مثل التوتر تحفز الدماغ على إرسال إشارات الألم إلى القناة الهضمية التي يمكن أن تتسبب في رد فعل القولون.

ونعلم جميعًا كيف يتسبب التوتر في إحداث فوضى في الأداء العام للجسم.



المصدر: timesofindia