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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حل سحري.. تعرف على علاج شيخوخة اليدين

تعرف على علاج شيخوخة
تعرف على علاج شيخوخة اليدين

اليدين من أولى أجزاء الجسم التي تظهر عليها علامات الشيخوخة، قد يكون الوجه شابًا لكن اليدين تكشف عن عمرك الحقيقي ومع تقدمك في العمر، تفقد اليدين الدهون والمرونة وتفقد بشرتك حجمها، وينتج عن هذا الحجم المنخفض والمرونة المنخفضة، بشرة شفافة تتجعد وتطور بقع الشيخوخة بعد الوجه، وتعتبر اليدين الجزء الأكثر وضوحًا في جسم الإنسان.

مع تقدمك في العمر، يتناقص إنتاج الكولاجين، مما يتسبب في أن تصبح بشرتك رقيقة وهشة على مر السنين، عندما يكسر الكولاجين الموجود في يديك البروتينات الأساسية الأخرى في الجلد، يمكن أن يتسبب في ظهور التجاعيد والعرق في اليدين بمرور الوقت، الحشو خيار رائع للمرضى الذين يبحثون عن مظهر أكثر نعومة وشبابًا، الحشوات الجلدية التي تعوض الحجم المفقود يمكن أن تعطي نتيجة طبيعية أكثر من شد الجلد البسيط بالليزر.

 حشو اليد هو شكل من أشكال العلاج يمكن استخدامه لعكس علامات الشيخوخة بشكل فعال، يتم حقن مادة في مؤخرة اليدين لتعويض الأنسجة المفقودة بسبب الشيخوخة، أكثر أنواع حشوات الأيدي شيوعًا هي مواد حشو الجلد ، والتي تحتوي على مادة هلامية تتكون من مواد توجد بشكل طبيعي في الجسم.

تستخدم الفيلر في تجديد شباب الوجه وشحمة الأذن واليدين والرقبة،  يمكن لأي شخص من سن 20 إلى 60 عامًا استخدام مواد حشو ديرما بالطبع تختلف الكمية المراد حقنها من الشباب إلى غير الشباب.

وفقًا لاقتراح الخبراء، فإن الاحتياطات التي يجب اتخاذها بعد استخدام مواد الحشو هي تناول كمية كافية من الماء، وعدم وجود مكياج أو حشو بعد التدليك ، وعدم وجود مخففات الدم لمدة 24 ساعة لمنع الكدمات، سيقوم طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بتقييم العلاج المناسب والتوصية به، سواء كان ذلك باستخدام الفيلر باستخدام البوتوكس أو الليزر أو الخيوط .

المصدر:timesofindia

اليدين الشيخوخة الكولاجين إنتاج الكولاجين ​​​​​​​health

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