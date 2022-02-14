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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات منزلية للتخلص من فطر سعفة القدم

القدم
القدم

تعد سعفة القدم هي عدوى فطرية شائعة تصيب جلد القدمين عند الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا، يمكن أن تنتشر هذه العدوى الفطرية أيضًا إلى أظافر اليدين والقدمين.


السبب الرئيسي لهذا المرض الجلدي هو عدوى فطرية ناتجة عن نمو فطريات على قدميك. يمكنك الاصابة به عند الاتصال المباشر بفرد مصاب.إليك أسباب سعفة القدم وأعراضها وفقا لموقع هيلث 

أعراض سعفة القدم


إحساس بالحكة والحرق والوخز بين أصابع القدم
حكة أو حرقان في باطن قدميك
بثور وحكة في القدمين
تشقق وتقشير الجلد بين أصابع القدم وباطن القدم
جلد جاف على باطن و / أو جوانب القدمين
أظافر أصابع متغيرة اللون وسميكة
 

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علاجات الطبيعية

 في حين أن سعفة القدم حالة صحية خطيرة تتطلب عناية طبية، يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تخفف الأعراض بسرعة.إليك كيفية التخلص من قدم الرياضي بشكل طبيعي.

1.خل التفاح


أخذ كوبين من الماء الدافئ في وعاء وأضف إليه نصف كوب من خل التفاح وانقع قدميك في هذا المحلول لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم جفف قدميك.
خل التفاح، بخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تقليل الالتهاب والألم. كما أنه يساعد في القضاء على العدوى الفطرية المسؤولة عن التسبب في سعفة القدم بخصائصه المضادة للفطريات.


2.زيت اللافندر


أضف 12 قطرة من زيت اللافندر إلى 30 مل من أي زيت عطرى وضع هذا الخليط مباشرة على المنطقة المصابة من قدمك واتركه حتى يجف ويمكنك ايضا إضافة مزيج زيت اللافندر إلى كوبين من الماء ونقع قدميك فيهما لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
تساعد الخصائص المضادة للفطريات والمضادة للالتهابات والمسكنات لزيت اللافندر في محاربة الفطريات التي تسبب سعفة القدم.

3.زيت النعناع


يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للفطريات لزيت النعناع في علاج قدم الرياضي وامزجي 12 قطرة من زيت النعناع مع 30 مل من أي زيت عطري وضعي  هذا الخليط على المناطق المصابة.

جلد القدمين الرياضيين عدوى فطرية المرض الجلدي أعراض سعفة القدم

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