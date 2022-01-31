الحل في الشراب.. رسالة مهمة لمن يعانون من تشققات القدم

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، فقرة خاصة بعنوان “ النصيحة” لمعرفة طرق الوقاية والتعامل مع تشققات القدمين واليدين خلال الجور البارد.

قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب بنها، إن نقص نسبة الرطوبة فى الجو، يتسبب فى جفاف الجلد، موضحة أن المواطنين عليهم ارتداء شراب خلال فترة الشتاء.

وأضافت أستاذ الأمراض الجلدية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أنه فى حالة الإصابة بـ التشققات يجب أن يتم الدهان بنوع خاص لعلاج هذا الأمر.

ولفتت استاذ الأمراض الجلدية إلى أن المواطنين عليهم أن يضعوا كريم للترطيب قبل أن يتم إزالة القطع الجلدية التى تظهر بسبب التشقق، مؤكدة أن هذا الجلد يكون واصلا لدرجة منخفضة تتسبب معها فى الإصابة و " نزول دم من الكعب أو اليد المشققة".

وأشارت إلى أن الصيداليات بها أنواع كثيرة من الدهانات، التى تستخدم فى التشققات، لكن فى حالة حدوث مشكلة كبيرة يتم الذهاب لـ الطبيب.