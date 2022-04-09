إلغاء الطرد| بطاقة حمراء لـ بن شرقي في مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تعرض أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للطرد خلال المباراة الجارية بين فريقه ومصر المقاصة ،على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشهر الحكم محمد الصباحي البطاقة الصفراء فى وجه النجم المغربي أشرف بن شرقي ، فى الدقيقة 50 من زمن المباراة ، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو ألغى البطاقة و أشهر البطاقة الحمراء مباشراً لنجم الزمالك بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب المقاصة هشام حافظ.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 5 من انطلاقة المباراة ولكن لم ينجح زيزو في تسجيلها بعدما تصدى لها حارس المقاصة محمد مجدي.

ولأول مرة يخفق أحمد سيد زيزو في تسجيل ركلة الجزاء هذا الموسم مع الزمالك بعد 7 ضربات ناجحة، وبعد 13 ركلة منذ الموسم الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

وعاد أحمد سيد "زيزو" أساسيا في التشكيل بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد بيراميدز، بينما يعوض محمد عبد الغني زميله محمود حمدي "الونش" الغائب بسبب الإيقاف.

وكان زيزو قد أهدر ركلة جزاء لمنتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر بالمباراة التى انتهت 3-1، لستتمر لعنة إهدار ركلات الجزاء مع زيزو.

وجاء هدف الزمالك الأول بعد تسديدة صاروخية من امام عاشور من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك المقاصة فى الدقيقة 44 من زمن المباراة.