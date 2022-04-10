6 أنواع من الأطعمة سهلة الهضم لتخفيف اضطراب المعدة

يعد عسر الهضم والانتفاخ والإمساك علامات على أن الجهاز الهضمي لا يعمل بكامل طاقته.. إليك أفضل الأطعمة للهضم لعلاج الانتفاخ وحرقان المعدة و تحسين الهضم وحركة الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية. و على تعزيز المناعة وتحسين الحالة المزاجية إليك أفضل الأطعمة يقدمها موقع هيلث

1. الزبادي



الزبادي مفيد لعملية الهضم لأنه يمد الأمعاء بالبكتيريا الجيدة التي تساعد في هضم الطعام. أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك الزبادي يمكن أن يمنع الإسهال ومرض التهاب الأمعاء ، ويحسن حركة الأمعاء ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون



2. البابايا



البابايا غنية بالأنزيمات و تعتبر البابايا أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات A و B و C ، والتي تساعد على طرد السموم ومحاربة الانتفاخ والإمساك وحرقة المعدة



3. الحبوب الكاملة



تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تعزيز حركة الأمعاء ومحاربة مشاكل الجهاز الهضمي.



4. الموز



الموز غني بالألياف (يحتوي الموز المتوسط ​​على حوالي 3 جم من الألياف) والبكتين ، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء ويساعد على هضم الكربوهيدرات يعتبر الموز أيضًا من الأطعمة التي تساعد فى الحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم



5. السمك



وجد العلماء دليلًا على أن تناول الأسماك الدهنية التي تحتوي على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تقليل أعراض مرض التهاب الأمعاء



6. الزنجبيل

يمكنك تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل مع القليل من الملح ومضغها في الصباح أو إضافة الزنجبيل إلى عصير الفاكهة أو الطعام المطبوخ.