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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث: بهذه الطريقة يمكن التغلب على العطش خلال ساعات الصيام

القومي للبحوث
القومي للبحوث

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن الصيام في شهر رمضان بالطريقة الصحيحة، سوف يؤثر إيجابياً على صحة الإنسان على عكس طرق الصيام غير الصحيحة، والطريقة الصحيحة للصيام تحتم علينا اختيار أنواع الأطعمة الصحية أثناء السحور والفطور.

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وأضاف "أنور" لصدى البلد ، أن الافطار الصحي يبدأ بالإبكار وبعد أذان المغرب مباشرة حيث يكون على ثلاث حبات من التمر الغنى بالعناصر الغذائية مع كوب من اللبن قليل الدسم أو عصير أو الماء وذلك لتعديل مستوى السكر في الدم وبعد ذلك يمكن أداء صلاة المغرب وذلك لإعطاء فرصة للجهاز الهضمي ليعمل قبل استقبال الطعام وبعد حوالى 10 دقائق يتم البدء بطبق دافئ من الشوربة لتهيئة المعدة للطعام ثم السلاطة الخضراء للمساعدة على الشعور بالشبع ثم الوجبة الرئيسية والتي تكون بعد 30 دقيقة من احتساء طبق الشوربة.


وأوضح أنه لابد من تجنب تناول كميات كبيرة منه ويتم تقسيم الطبق الرئيسي ، والتي يجب أن يحتوي على كمية كافية من السعرات الحرارية مع تنوع من المجموعات الغذائية، بحيث يكون نصفة خضروات وربعة بروتينات مثل اللحم أو الدجاج أو السمك والباقي نشويات مثل الأرز أو المكرونة ويفضل عدم تناول الأطعمة المقلية وتلك الغنية بالدهون واستبدالها بتلك المشوية والمسلوقة. ويجب تجنب تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح والبهارات والتوابل وتجنب تناول المخللات بقدر الإمكان، وتناول المزيد من الخضروات.


وأشار إلى أنه بين وجبة الإفطار والسحور يمكن تناول كميات متوازنة من الفواكه أو قطعة صغيرة من الحلويات قليلة الدسم، وتفادى شرب العصائر أو المشروبات المحلاة بكثرة لأنها غنية بالسعرات الحرارية، ويعتبر شرب الماء بكمية وفيرة لا تقل عن 8 أكواب موزعة خلال ساعات الإفطار من الأمور الهامة للتغلب على العطش خلال ساعات الصيام، وبعد تناول الإفطار بساعتين ينصح بالمشي لمدة نصف ساعة للمساعدة في هضم الطعام والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة والمحافظة على الوزن الصحي.

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