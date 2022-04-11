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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. سمكة جمبري تنظف أسنان غواص باحترافية |فيديو

جمبري
جمبري

بين الخيط و"الخلة"، يلجأ العديد من الناس لكرق مختلفة من أجل تنظيف أسنانهم بقايا الطعام والرواسب التي تسبب اصفرار وتآكل المينا، لكنك لن تجد أغرب مما فعله هذا الغواص باستخدام الجمبري في قاع البحر.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل وغريب لسمكة جمبري تقوم بتنظيف أسنان غواص، بعدما ترك فمه مفتوحًا لها من أجل إتمام العملية بدقة وإتقان.

 

نشر المقطع على تويتر حساب يدعى "Amazing Nature" وقد حصد أكثر من 27 ألف مشاهدة.

 

يُظهر في المقطع غواص يسبح بالقرب من شعاب مرجانية في أعماق المحيط، وقد توقف ليصور نفسه وهو يفتح فمه ويطلق سمكة جمبري روبيان مهووسة بالنظافة بداخله.

 

يحافظ الرجل على فمه مفتوحًا حيث يقوم الروبيان بتنظيف الطعام والخلايا الميتة من أسنان الرجل ولثته بقدميه.

 

ما أذهل مستخدمي الإنترنت هو أن الروبيان يدخل حتى داخل فم الرجل وينظف الجانب الداخلي من أسنانه، في غضون ذلك، يبدو أن الرجل يستمتع بهذا والجمبري ينظف أسنانه بصبر.
 

جمبرى سمكة تويتر أسنان غواص شعاب مرجانية الروبيان اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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