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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان،  الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة  وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال وزير القوي العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس".

وأعرب سعفان، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي  بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، وما حققته  من بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من نور،  داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

محمد سعفان 3
محمد سعفان 3
وزير القوي العاملة يهنئ وزير الدفاع محمد سعفان ذكرى انتصارات العاشر من رمضان أبناء القوات المسلحة الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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