الرئيس التنفيذي لـ تويتر: إيلون ماسك لن يصبح عضوا في مجلس الإدارة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Twitter تويتر، باراج أجراوال، أن رجل الأعمال إيلون ماسك لن يصبح عضوا في مجلس إدارة تويتر، وذلك بعد إثارة ماسك الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بأنه سيقوم بعدد من التغييرات الجذرية على تويتر منها تغيير اسمه وتصميمه بشكل كامل.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فإن تعيين إيلون ماسك في مجلس الإدارة كان ساريًا رسميًا أول أمس التاسع من أبريل، ولكن تم تغيير القرار مرة أخرى، بعد قرار مجلس الإدارة بعد ضمه، بعد إثارة الذعر بين المجلس والمساهمين الآخرين.



وقال باراج أجراوال، "أعتقد أن هذا هو الأفضل لنا وسوف نقدر دائمًا المداخلات من مساهمينا سواء كانوا أعضاء في مجلس الإدارة أم لا، وإيلون ماسك هو أكبر مساهم لدينا وسنظل منفتحين على إقتراحاته ومداخلاته بشأن اتخاذ القرارت" .

وتبلغ الحصة التى قام إيلون ماسك بشرائها في تويتر بمبلغ 3 مليارات دولار، بأكثر من 73 مليون سهم، وتقدر ب 9.2 ٪ من أسهم شركة تويتر ، ، ليصبح ماسك أكبر مساهم خارجي في أسهم تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتجعل هذه الحصة إيلون ماسك أحد أكبر المساهمين في الشركة وهو أكثر من أربعة أضعاف حصة مؤسس تويتر جاك دورسي بنسبة 2.25٪ ، حيث يتابع ماسك أكثر من 80 مليون متابع منتظمين ، وذلك بحسب شبكة بي بي سي البريطانية.

وعندما اندلعت أخبار تعيين إيلون ماسك في مجلس الإدارة ، غرد ماسك بأنه "يتطلع إلى العمل مع مجلس إدارة تويتر لإجراء تحسينات كبيرة على الموقع في الأشهر المقبلة" .

وليس من الواضح تمامًا ما هي التحسينات التي كان يفكر فيها ماسك في الأسابيع الأخيرة ، حيث اقترح ماسك على تويتر أن النظام الأساسي لا يسمح بحرية الكلام الكافي ، وقال إنه يجب أن تجعل خوارزميته مفتوحة المصدر، كما أجرى استطلاعًا لمتابعيه الأسبوع الماضي حول ما إذا كانوا "يريدون زر تعديل" ، وهو طلب ميزة قديم ،اختتلف عليه الكثيرون سابقا.

