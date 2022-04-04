إيلون ماسك يسيطرعلى تويتر ويتخطى 4 أضعاف حصة مؤسسة جاك دورسي.. القصة الكاملة

بقيمة 3 مليارات دولار

يبدو أن انتقاد إيلون ماسك الأخير لشبكة تويتر Twitter كان ورائه نية مبيتة للتحكم في الشركة مستقبلا، حيث استحوذ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم على حصة تقدر ب 9.2 ٪ من أسهم شركة تويتر ، وذلك بعد أيام قليلة من انتقاده طريقة تعامل الشبكة مع حريات التعبير، ليصبح ماسك أكبر مساهم خارجي في أسهم وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن عملية شراء إيلون ماسك لأسهم تويتر تأتى بعد أقل من أسبوعين من انتقاد ماسك للشركة، حيث كان قام باستطلاع رأى لمتابعيه حول ما إذا كان تويتر يلتزم بمبادئ حرية التعبير.

وتبلغ الحصة التى قام إيلون ماسك بشرائها في تويتر بمبلغ 3 مليارات دولار، بأكثر من 73 مليون سهم وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع أسهم تويتر إلى ارتفاع يقدر بحوالى 25 % .

وتجعل هذه الحصة إيلون ماسك أحد أكبر المساهمين في الشركة وهو أكثر من أربعة أضعاف حصة مؤسس تويتر جاك دورسي بنسبة 2.25٪ ، حيث يتابع ماسك أكثر من 80 مليون متابع منتظمين ، وذلك بحسب شبكة بي بي سي البريطانية.

وقال عدد من المحللين منهم Wedbush بأن ماسك لن يكتفى فقط بالنسبة البسيطة التى استحوذ عليها وإنما قد ينتهي به الأمر إلى الاستحواذ التام أو على الأقل استحواذ شبه كامل على المنصة.



ويستخدم إيلون ماسك تويتر بانتظام لمشاركة التحديثات من الشركات التي يمتلكها بما في ذلك حسابات شركاته SpaceX و Neuralink، كما أنه معروف أيضًا بمشاركة "الميمز" ، مما زاد من شعبيته بين المعجبين على الموقع.

وفي وقت سابق، أعلن إيلون ماسك، في عدد من التغريدات له على موقع تويتر إنه يفكر بجدية في إنشاء منصة وسائط اجتماعية لأن تويتر Twitter "يفشل في الالتزام بمبدأ حرية التعبير"، كما تساءل عما إذا كان تويتر "يلتزم بشدة بهذا المبدأ".

