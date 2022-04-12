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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب وجبة سحور فاسدة.. إصابة 10 أشخاص بتسمم في سوهاج

صدى البلد

أصيب 10 أشخاص من أسرة واحدة، بتسمم غذائي، بقيء مستمر وآلام شديدة بالمعدة؛ إثر تناولهم وجبة سحور فاسدة، قبيل فجر اليوم 11 رمضان، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول كل من:

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"كرم. ا. ح - 40 سنة - عامل، زوجته وفاء. م. ج - 35 سنة - ربة منزل، دينا. ك. ا - 15 سنة - طالبة، الطفل أحمد. ك. ا - 10 سنة - تلميذ، نجلي الأول والثانية، السيد. ا. ح - 47 سنة - مدرس - شقيق الأول، علي. ا. ا - 17 سنة - طالب، هاجر. ا. ا - 19 سنة - طالبة، الطفلة هدير. ا. ا - 12 سنة - طالبة، الطفلة رغد. ا. ا - 10 سنة -تلميذة، الطفل محمد. ا. ا -  7 سنة - تلميذ - أنجال الخامس".

وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بدائرة مركز أخميم إلى مستشفى سوهاج العام يعانون من حالة إعياء وقئ مستمر، والحالة العامة مستقرة، إدعاء تناول طعام منزلي فاسد، وبسؤالهم أفادوا بحدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة سحور فاسدة بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تسمم سحور 10 أشخاص وجبة سحور

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