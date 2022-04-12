منافسة تسلا X.. لينكولن تشوق عملائها لأول سيارة كهربائية SUV

طرحت شركة "لينكولن" التابعة للشركة الأم "فورد موتورز" الأمريكية، إعلانا تشويقيا لمفهوم جديد ستكشف عنه النقاب رسميا في 20 أبريل الجاري، وهو ينتمي لفئة سيارات الـ SUV الرياضية متعدد الأغراض كهربائي بالكامل.

تقول لينكولن أن المفهوم الكهربائي سيكون مؤشر وبه الخطوط العريضة من حيث التصميم والإمكانيات لما تنوي تقديمه في سيارتها الكهربائية القادمة، وأن أول سيارة كهربائية ستكون نسخة الإنتاج التجاري من هذا المفهوم الذي ستكشف عنه هذا الشهر.

وفقا لموقع "إليكتريك" المتخصص في التكنولوجيا والسيارات، الفيديو التشويقي لا يكشف الكثير من تفاصيل السيارة ويعتمد على الخطوط الظلية والإضاءة، يبدأ بالتركيز على شارة لينكولن المنيرة وسط الظلام ثم وضع غضاءة على قوس العجلات وخط غطاء المحرك وخط السقف المنحدر وهي كلها تحديدات تعتمد على اللعب بعوامل الإضاءة.

يبدو من الإعلان أن هناك بروز على سقف السيارة على الأغلب سيكون مستشعر Lidar كما هو الحال في L"لوتس إليتري" الكهربائية الجديدة. كما أصدرت شركة لينكولن مؤخرًا بعض الرسومات التخطيطية للديكورات الداخلية لأول سيارة كهربائية من لينكولن، ولكن الرسومات توضح خطوط عريضة لما تنوي تقديمه العلامة التجارية وليس شرطا أن يكون هو التصميم الداخلي لمقصورة السيارة القادمة.

لينكولن

في البداية كانت الخطة أن تطرح لينكولن أولى سياراتها الكهربائية بالشراكة مع شركة ريفيان الناشئة المتخصصة في السيارات الكهربائية خاصة وأن فورد الشركة الأم تستحوذ على 12% من أسهمها ولكن تم إلغاء الفكرة في 2020، من المؤكد حاليا أن لينكولن الكهربائية التي من المفترض أن تدخل الإنتاج التجاري في أواخر هذا العام ستكون بنفس المكونات الرئيسية لـ "فورد موستنج ماك e" الكهربائية.

سيتم تحويل أول مفهوم EV للينكولن مع نهاية العام الحالي وسيكون متاحا للبيع وبصالات العرض مع بداية 2023.

من المتوقع أن تنافس السيارة الجديدة من لينكولن مع ع كاديلاك ليريك وأودي إي ترون، تسلا موديل X و BMW iX و جاجوار I-Pace.