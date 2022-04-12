دراسة : الإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بأزمة قلبية يحميك من الخطر

أوضحت دراسة جديدة أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يمنح مرضى القلب ما يقرب من خمس سنوات إضافية من الحياة دون مشاكل في القلب.

ووفقا لموقع healthday، تبلغ مدة الدراسة الكاملة لما يقرب من 1000 مريض تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر ممن لا يظهرون في التسجيل ، تم علاجهم بأدوية الأدوية التقليدية مثل مضادات الصفيحات والستاتين وأدوية خفض الدم.

وأفاد التقرير، تلك الأدوية التي تساعد على تطوير حمض البيمبيدويك ومثبطات PCSK9 ، التي تخفض الكوليسترول الضار (LDL)، والعقار الكولشيسين المضاد للأرق.

وقال الأطباء أن الإقلاع عن التدخين يظل العامل الأول في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتحسين الصحة العامة في أي وقت، بما في ذلك بعد النوبة القلبية وفي أي عمر.

وخلصت إلى أن الإقلاع عن السجائر بعد الإصابة بأزمة قلبية يرتبط بتحسين البقاء على قيد الحياة مقارنة بالاستمرار في التدخين.