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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التدخين والأورام أبرزها.. أسباب التهاب الجيوب الأنفية عند الكبار والأطفال

التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية

يعد التهاب الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع بين جميع الأعمار لذلك من المهم معرفة أسبابها للتمكن من الوقاية منها.

وتوجد أسباب عديدة لهذه المشكلة الصحية منها التهاب الجيوب الأنفية الذي يحدث بسبب زيادة بعض الفطريات أو البكتيريا حتى تسد الجيوب الأنفية 

كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء

علاج الجيوب الأنفية نهائيًا في المنزل بـ العسل وزيت الزيتون والزنجبيل

ونعرض لكم أهم أسباب التهاب الجيوب الأنفية وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic”

الإصابة نزلات البرد والأنفلونزا
الحساسية الأنفية والموسمية.
الاورام الحميدة والزوائد.
انحراف وانحناء الحاجز الأنفي. 
ضعف جهاز المناعة بسبب الإصا بة بمرض أو تناول الأدوية.

التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية عند الرضع

بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، فإن قضاء الوقت في الرعاية النهارية واستخدام اللهايات أو زجاجات الشرب أثناء الاستلقاء يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، كما أن تواجد الأطفال الصغار فى نفس المكان مع شخص مدخن يجعلهم عرضة لـ التهاب الجيوب الأنفية بسبب تعرضهم للتدخين السلبي

الجيوب الانفية التهاب الجيوب الانفية جهاز المناعة ضعف جهاز المناعه نزلات البرد health

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