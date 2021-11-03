علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

علاج التهاب الجيوب الأنفية، يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات الجيوب الأنفية، لعدة أسباب والنسبة الأكبر ترجع للإصابة بالفيروسات التي ليس لها علاج، ويظل الأشخاص يسألون عن علاج الجيوب الأنفية في المنزل، دون الحاجة إلى تناول العقاقير الطبية أو المضادات الحيوية.

تختلف أسباب التهاب الجيوب الأنفية باختلاف المواد المسببة للحساسية، والتلوثات البيئية، وأمراض المناعة الذاتية، وضعف المناعة، وقد تكون بعض الأدوية سببًا أيضًا للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

وفي هذا التقرير نستعرض مجموعة دراسات وأبحاث طبية عن علاج الجيوب الأنفية في المنزل، ولكن تحتاج أيضًا الرجوع إلى الطبيب المعالج لمتابعة الحالة المرضية حتى لا يحدث أي نوع من المضاعفات، إليكم علاج التهاب الجيوب الأنفية .

علاج التهاب الجيوب الانفية

علاج التهاب الجيوب الانفية

علاج التهاب الجيوب الأنفية ذكرت مجلة American Family Physician، أنه معظم الأطباء يعتقد أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة التهابية، لهذا السبب غالبًا ما يصفون الأدوية المضادة للالتهابات، مثل الكورتيكوستيرويدات.

روشتة لعلاج الجيوب الأنفية

شرب كمية كافية من الماء كل ساعتين.

تناول الأطعمة ذات الخصائص المضادة للبكتيريا مثل الثوم، والزنجبيل، والبصل

شرب الزنجبيل مع إضافة العسل الخام.

ترطيب الأنف

تنظيف الجيوب الأنفية بالزيوت

علاج الجيوب الأنفية بالملح

علاج الجيوب الانفية بالملح يلجأ إليه الكثير لأنه طريقة بسيطة.. إنها طريقة منخفضة التكلفة لتقليل إفرازات الأنف.

روشتة لعلاج الجيوب الأنفية

إذا كنت مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي فإن جهازك المناعي يتسبب في إفراز الهيستامين الذي يسبب تهيجًا لأغشية الأنف، وهذا يؤدي إلى الاحتقان والعطس، يمكن أن يؤدي التهاب الأنف التحسسي إلى التهاب الجيوب الأنفية، ويمكن الحاجة إلى بعض الأدوية التي تخفف الأعراض بجانب العلاجات المنزلية.

1- مزيلات الاحتقان

تساعد هذه الأدوية في تقليل التورم في الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان وضغط الجيوب الأنفية، كما أنها تأتي بخاخ الأنف، يجب ألا تستخدم بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لمدة تزيد عن 3 أيام.

2- مضادات الهيستامين

إذا كانت الحساسية وراء احتقان الأنف وضغط الجيوب الأنفية، فإن السيطرة عليها سيخفف من الأعراض، وأشارت الدراسة أن مضادات الهيستامين لتخفيف الشهيق والعطس جنبًا إلى جنب مع مزيل الاحتقان للاحتقان وضغط الجيوب الأنفية.

3- مسكنات الآلام

مسكنات الألم مثل أسيتامينوفين، ايبوبروفين ونابروكسين يمكن تخفيف الألم الناجم عن ضغط الجيوب الأنفية.

علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل

علاج التهاب الجيوب الأنفية

علاج التهاب الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة التهابية تستمر عادة لأكثر من 3 أشهر، غالبًا ما تصاحب أورام غير سرطانية.

1- استخدم المرطب أو المرذاذ.

2- خذ حمامًا طويلاً أو استنشق البخار من إناء به ماء دافئ لكن ليس شديد السخونة.

3- اشرب الكثير من السوائل سيؤدي ذلك إلى ترقق المخاط، مما قد يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية.

4- استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف. إنه ماء مالح ليساعد على منع الممرات الأنفية من الجفاف.

5- ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك، قد يخفف الانزعاج ويفتح الممرات الأنفية.

6- استلقِ على وسادتين، قد يؤدي إبقاء رأسك مرتفعًا إلى جعل التنفس أكثر راحة.

7- تجنب حمامات السباحة المكلورة يمكن أن تهيج الممرات الأنفية.



أفضل مضاد لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

وفقا لما أورده موقع " mayoclinic " .

- استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف : الذي ترشه في أنفك عدة مرات في اليوم لشطف الممرات الأنفية.

- استخدام الكورتيكوستيرويدات الأنفية حيث تساعد بخاخات الأنف هذه على منع الالتهاب وعلاجه وتشمل الأمثلة فلوتيكاسون (Flonase Allergy Relief ، و Flonase Sensimist Allergy Relief ، وغيرها) ، و Mometasone) Nasonex) ، و Beclomethasone (Beconase AQ ، و Qnasl ، و بوديزونيد (Rhinocort Allergy) .

العقاقير المزيلة للاحتقان: استخدم مزيلات احتقان الأنف لبضعة أيام فقط وإلا قد تتسبب في عودة الازدحام الشديد (الاحتقان الارتدادي) مثل والأقراص وبخاخات الأنف..

مسكنات الألم : توجد مجموعة واسعة من مسكنات الألم مثل أسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) ، أو إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) أو الأسبرين، توخى الحذر عند إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين وبعض المرضى خاصة من يتعافون من جدري الماء أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا كما يوجد ارتباط بين الأسبرين بمتلازمة راي وهي حالة نادرة ولكنها قد تسبب الموت.

مضادات حيوية

تستخدم فى حالات نادرة جدا فلا تكون ضرورية حتى لو كان التهاب الجيوب الأنفية الحاد بكتيريًا ، فقد يزول دون علاج ولكن الأعراض الشديدة أو المستمرة تحتاج لاستخدام مضادات حيوية فهذه الحالة يجب الاستمرار عليه وفق جرعات الطبيب حتى لو اختفت الاعراض وذلك حتى انتهاء مدة العلاج التى حددها.

العلاج المناعي

إذا كان سبب التهاب الجيوب الأنفية الحساسية فيكن الحل فى هذه الحالة استخدام حقن الحساسية أو العلاج المناعي التي تحد من رد فعل الجسم على مسببات الحساسية المحددة في علاج الأعراض.



علاج التهاب الجيوب الأنفية بزيت الزيتون

علاج التهاب الجيوب الأنفية

يحتوي زيت الزيتون على مواد مضادة للالتهابات لها خصائص علاجية لمحاربة الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي تصيب الجيوب الأنفية.

يحتوي زيت الزيتون أيضًا على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتين وفيتامين هـ وفيتامين د وعناصر أخرى تساعد في تخفيف التهاب الأنف التحسسي والقضاء على مشاكل الجهاز التنفسي بشكل عام.

1- قم بتقطير زيت الزيتون مباشرة في الأنف ثلاث مرات في اليوم، حيث يعمل هذا الزيت كملين للتخلص من جفاف الأنف.

2- ضعي القليل من زيت الزيتون في أعواد القطن وأدخل هذه الأعواد في الأنف.

3- المضمضة بنصف كوب صغير من زيت الزيتون ، ولا مانع من بلع هذا الزيت ثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوع، لأن هذه الوصفة تشفي من مشاكل الجيوب الأنفية والحساسية في نفس الوقت.



علاج التهاب الجيوب الأنفية بالاعشاب

علاج التهاب الجيوب الأنفية

قدم الدكتور محسن النادى ، استشارى الطب البديل، وصفة طبيعة تعالج الصداع الناتج من الاصابة بالجيوب الانفية ، بالاضافة إلى ان هذه الوصفة تعمل على قتل البكتيريا و الفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية.

مكونات وصفة علاج صداع الجيوب الانفية

نصف كوب من الماء

ربع كوب خل التفاح

1 ملعقة كبيرة العسل الخام

1ملعقة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل

عصير ليمون

علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن

البصل فعال في تطهير الجيوب الأنفية المحتقنة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، فقط أضف شرائح البصل إلى الماء المغلي، ثم قم بغليها لمدة 5-7 دقائق ثم استنشق البخار.

كما يمكنك قطّع بعض البصل الصغير واستنشق رائحته مباشرة لأنه سيريحك من مضايقات التهاب الجيوب الأنفية.

كما أن تناول البصل النيء سيكون أيضًا وسيلة فعالة أفضل في علاج التهاب الجيوب الأنفية.



علاج التهاب الجيوب الأنفية بالعسل

علاج التهاب الجيوب الأنفية

الزنجبيل و العسل مزيج ممتاز للتعامل مع أنظمة تشغيل الأنف، ابشر قطعة من جذر الزنجبيل واعصرها، أضيفي العسل إليه وتناولها من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

أفضل علاج للجيوب الانفيه

علاج التهاب الجيوب الأنفية



يعد من أفضل الطرق لعلاج الجيوب الانفية هو اتباع بعض النصائح المهمة و التى يجب مراعاتها حتى تتخلص من مشكلة الجيوب الانفية و تحافظ على صحتك، وابرزها

-لابد من الابتعاد نهائيا عن اماكن التدخين

-احرص على تناول كميات كبيرة من الماء فهو يجعل المخاط سائل مما يقلل نسبيا من إنسداد الأنف ويساعدك على التنفس .

-استنشاق البخار فهو هواء دافيء يساعد في جعل المخاط سهل مما يجعل من التنفس أمرا سهلا

-الابتعاد عن استنشاق الروائح و العطور و الأتربة لأن كل هذه الأمور تزيد من مشكلة الجيوب الانفية.

-لابد من القيام لمدة ثلاث مرات يوميا بعمل كمادات بالماء الدافيء على الوجه لمدة 10 دقائق .

- فيتامين c أفضل علاج لإلتهابات الجيوب الأنفية و من أسرع العلاجات .



المرجع موقع webmd

healthline