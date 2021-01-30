علاج بيتي للجيوب الأنفية

علاج بيتي للجيوب الانفيه، هل تعاني من مشاكل بالجيوب الأنفية بسبب سوء الأحوال الجوية، نقدم لكم أقوي طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية سواء الطبيعية أو الدوائية وذلك وفقا لما أورده موقع " mayoclinic " .

- استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف : الذي ترشه في أنفك عدة مرات في اليوم لشطف الممرات الأنفية.

- استخدام الكورتيكوستيرويدات الأنفية حيث تساعد بخاخات الأنف هذه على منع الالتهاب وعلاجه وتشمل الأمثلة فلوتيكاسون (Flonase Allergy Relief ، و Flonase Sensimist Allergy Relief ، وغيرها) ، و Mometasone) Nasonex) ، و Beclomethasone (Beconase AQ ، و Qnasl ، و بوديزونيد (Rhinocort Allergy) .

العقاقير المزيلة للاحتقان: استخدم مزيلات احتقان الأنف لبضعة أيام فقط وإلا قد تتسبب في عودة الازدحام الشديد (الاحتقان الارتدادي) مثل والأقراص وبخاخات الأنف..

مسكنات الألم : توجد مجموعة واسعة من مسكنات الألم مثل أسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) ، أو إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) أو الأسبرين، توخى الحذر عند إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين وبعض المرضى خاصة من يتعافون من جدري الماء أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا كما يوجد ارتباط بين الأسبرين بمتلازمة راي وهي حالة نادرة ولكنها قد تسبب الموت.

مضادات حيوية

تستخدم فى حالات نادرة جدا فلا تكون ضرورية حتى لو كان التهاب الجيوب الأنفية الحاد بكتيريًا ، فقد يزول دون علاج ولكن الأعراض الشديدة أو المستمرة تحتاج لاستخدام مضادات حيوية فهذه الحالة يجب الاستمرار عليه وفق جرعات الطبيب حتى لو اختفت الاعراض وذلك حتى انتهاء مدة العلاج التى حددها.

العلاج المناعي

إذا كان سبب التهاب الجيوب الأنفية الحساسية فيكن الحل فى هذه الحالة استخدام حقن الحساسية أو العلاج المناعي التي تحد من رد فعل الجسم على مسببات الحساسية المحددة في علاج الأعراض.

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

يمكن أن تساعد خطوات المساعدة الذاتية هذه في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

الحصول على الراحة:

تساعد الراحة الجسم في محاربة العدوى والتعافي بسرعة.

بلل تجاويف الجيوب الأنفية:

ضع منشفة على رأسك وأنت تستنشق بخار وعاء به ماء ساخن، حافظ على البخار موجهًا نحو وجهك أو خذ حمامًا ساخنًا واستنشق الهواء الدافئ الرطب سيساعد ذلك في تخفيف الألم ويساعد على تصريف المخاط.

اشطف ممرات الأنف:

استخدم زجاجة ضغط مصممة خصيصًا (Sinus Rinse ، وغيرها) أو وعاء neti يمكن أن يساعد هذا العلاج المنزلي ، المسمى بغسل الأنف ، في تنظيف الجيوب الأنفية.



علاج الجيوب الأنفية بالملح

إذا لم يتوفر لديك العلاج الخاص باحتقان الأنف والجيوب الأنفية يمكنك إعداد محلول طبيعي رخيص من منزلك يغني عن قطرة الأنف، وهو يساعدك على تقليل احتقان الأنف وتقليل تورم الأغشية المخاطية.

نصح موقع healthline بمحلول الماء والملح، وذلك عن طريق تسخين ربع كوب ماء وضف له نصف ملعقة ملح وقلبهما جيدًا ثم استخدمها لاستنشقاها حتى تدخل الأنف.

يمكنك استخدام محلول الماء والملح عن طريقة سرنجة نظيفة من خلال وضع المحلول بداخلها وإدخالها في الأنف مع تفريغها حتى تتعقم الأنف بالكامل.

علاج الجيوب الأنفية بزيت الزيتون



التدليك بالزيوت

- تدليك بعض زيت الزيتون على جسر أنفك وعلى الجانبين، حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الزيتون على تخفيف المخاط وتدفقه، وبالتالي تنظيف أنفك.

إستنشاق البخار

- قم بتحميص بعض بذور الكمون وأثناء تدخينها، اربطها بقطعة قماش قطنية، واستنشاق هذا الدخان لعلاج عدوى الأنف والتخلص من انسداد الأنف.

- ضع قليلا من زهور الأوكالبتوس في الماء المغلي واستنشق البخار، كما يشتهر الأوكالبتوس بخصائصه المضادة للفيروسات، وبالتالي، سيزيل أنفك بالإضافة إلى علاج العدو

علاج الجيوب الأنفية بالبصل

ذكرت دراسة أجراها مؤخرًا فريق من الباحثين الفرنسيين ونشرت نتائجها فى مجلة "فام أكتويل" الفرنسية الأسبوعية أن نصائح جدتي فى علاج التهاب الجيوب الأنفية التى يتعرض لها الشخص بصفة منتظمة هى استخدام البصل الذى يتم وضعه فى قطعة من القماش المبلولة فى درجة مياه دافئة ووضعها على الجبهة تأتى بنتائج إيجابية.

ومن المعروف أن البصل غني بالأملاح المعدنية وأوميجا - 3 وله العديد من الفوائد المسكنه ضد الألم.

علاج الجيوب الأنفية بالثوم

كانت الجيوب الانفية والانفلونزا هي احد المشاكل المرضية التي تحاول علاجها بدون ادوية، يمكنك ان تتعرف علي المشروب الذي قدمه حمدي الجندي المعالج بالاعشاب والطب البديل

المكونات

فص ثوم مهروس

ربع كوب ماء دافى

شعرة قرفة (قليل من القرفة)

عصير 2 ليمونة

الطريقة :

يتم تقليب هذا الخليط تحليتة بعسل النحل ويشرب عند الشعور بالتعب

