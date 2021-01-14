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مرأة

نشرة المرأة.. حيل سريعة للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية وسلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على إنستجرام

الخميس 14/يناير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...

يعد مرض الربو من المشكلات الصحية الشائعة التى تصيب الجهاز التنفسي والرئة، حيث يتسبب في صعوبات بالتنفس بين الحين والآخر وتختلف أعراض الربو تختلف في مرحلة الطفولة من طفل إلى آخر بل تختلف لدى الطفل نفسه من أزمة لأخرى.


بإطلالة جريئة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت بها سلمى أبو ضيف، ببلوزة سوداء بسيطة ومكشوفة من البطن، وارتدت بنطالا واسعا باللون الأسود ليبرز عن رشاقتها.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة التي تتناسب مع ظهورها الناعم.

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وأنيقة تبرز جمالها.

وأطلت هنا الزاهد، ببلوزة سوداء بسيطة ودون أكمام لتبرز عن رشاقتها وجمالها.

حيل سريعه للتخلص من التهاب الجيوب الانفية

قد تتسبب تقلبات الطقس فى زيادة أعراض الجيوب الأنفية سوء وهى حالة شائعة تحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب الأنفية إليك  بعض العلاجات المنزلية لها التي يمكن أن توفر الراحة الفورية.

فاكهة صحية تحارب الكوليسترول تعرفى عليها

يعتبر التفاح ثمرة رائعة للحفاظ على الصحة العامة. تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب  يستمر عدد الفوائد الصحية للتفاح في الازدياد يومًا بعد يوم ، حيث يتم إجراء المزيد والمزيد من الدراسات حول الفوائد الصحية للفاكهة المتواضعة.إليك أبرز فوائد تناول التفاح
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