مع التقلبات الجوية..علاجات سريعة للجيوب الأنفية

سوء وهى حالة شائعة تحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب الأنفية إليك بعض العلاجات المنزلية لها التي يمكن أن توفر الراحة الفورية.





وفقا لما جاء في موقع " nhsinform" يحدث التهاب الجيوب الأنفية لأسباب متعددة ، أبرزها عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل الزكام فإذا كنت تعاني من نزلة برد مستمرة وظهرت لك الأعراض التالية ، فقد تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية.





تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف و أنف مسدود و صداع الجيوب الأنفية مع ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية أو أكثر والشعور بوجع أسنان وانخفاض حاسة الش



طرق العلاج المنزلية..





غالبًا ما تختفي أعراض التهاب الجيوب الأنفية في غضون أسابيع قليلة (التهاب الجيوب الأنفية الحاد) ، على الرغم من أنها قد تستمر في بعض الأحيان لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر (التهاب الجيوب الأنفية المزمن)







شرب الماء





يساعد في تخفيف المخاط وإراحة الجيوب الأنفية المتهيجة، يجب تجنب الكحوليات والكافيين والتدخين الذي يؤدي إلى الجفاف



