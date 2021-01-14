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مرأة

مع التقلبات الجوية..علاجات سريعة للجيوب الأنفية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
قد تتسبب تقلبات الطقس فى زيادة أعراض الجيوب الأنفية سوء وهى حالة شائعة تحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب الأنفية إليك بعض العلاجات المنزلية لها التي يمكن أن توفر الراحة الفورية. 

 وفقا لما جاء في موقع " nhsinform" يحدث التهاب الجيوب الأنفية لأسباب متعددة ، أبرزها عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل الزكام فإذا كنت تعاني من نزلة برد مستمرة وظهرت لك الأعراض التالية ، فقد تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية.

تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف و أنف مسدود و صداع الجيوب الأنفية مع ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية أو أكثر والشعور بوجع أسنان وانخفاض حاسة الش

طرق العلاج المنزلية..

غالبًا ما تختفي أعراض التهاب الجيوب الأنفية في غضون أسابيع قليلة (التهاب الجيوب الأنفية الحاد) ، على الرغم من أنها قد تستمر في بعض الأحيان لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر (التهاب الجيوب الأنفية المزمن)

شرب الماء

يساعد  في تخفيف المخاط وإراحة الجيوب الأنفية المتهيجة، يجب تجنب الكحوليات والكافيين والتدخين الذي يؤدي إلى الجفاف.

البخار

يمكنك وضع مزيج من الصنوبر أو زيت إكليل الجبل مع 3 قطرات من النعناع ، أو 1 قطرة من الزعتر و زيت النعناع، مع وضع وجهك لأسفل فوق الماء ، ضع منشفة على مؤخرة رأسك واستنشق البخار ، فهذا سيساعد في تنظيف ممر الأنف المسدود.

 خل التفاح 

يساعد تناول خليط مع الليمون والعسل حسب الرغبة، يمكنك أيضًا تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح 3 مرات يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

بجانب الحيل السابقة إليكم حيل سحرية للتخلص من انسداد الأنف  مع الإصابة بالجيوب الأنفية يقدمها موقع healthline  

- الاستحمام  الساخن في عودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي على الأقل لفترة قصيرة.

- تناول المشروبات الساخنة والشاي الدافئ والحساء سيساعدان أيضًا في تخفيف الانزعاج في حلقك.

- تناول أدوية الحساسية  ..من الممكن أن يكون انسداد الأنف ناتجا عن ردة فعل تحسسية، لذلك يجب عليك في هذه الحالة تناول مضادات الحساسية التي ستساعد على علاجه.
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