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فن

بدون مكياج.. شاهد هنا الزاهد بسيلفي من داخل السيارة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:46 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة سيلفي لها من داخل السيارة، عبر خاصية الاستوري، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

تظهر هنا الزاهد مرتدية تيشيرت باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، دون التكلف بوضع اي ميك أب علي وجهها.

 

يشار إلى أن هنا الزاهد تشارك في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

 

وقدمت هنا الزاهد العام الماضي فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

 

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

 

بدون مكياج.. شاهد هنا الزاهد بسيلفي من داخل السيارة
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