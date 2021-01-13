بـ الجلد الأسود.. هنا الزاهد في إطلالة تخطف الأنظار برفقة زوجها

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صورة جديدة لها رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته.





وظهرت هنا الزاهد ، مرتدية جيب قصير من الجلد باللون الأسود، ومنسقة معها جاكيت قصير وجذاب من الجلد باللون الأسود ليبرز عن جمالها ورشاقتها.





كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال انوثتها.



