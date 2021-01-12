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فن

كيرلي ولا مفرود.. هنا الزاهد تستشير متابعيها أيهما الأفضل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:39 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد بلوك شعرها الذهبي القصير والمفرود على عكس طبيعتها بالكيرلي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

واستشارت متابعيها ايهما يفضلوا الكيرلي ام المفرود، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وعبروا لها عن جمالها بأي اطلالة.

 

يشار إلى أن هنا الزاهد تشارك في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد. 

 

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية. 

 

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

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