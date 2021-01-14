تحارب الكوليسترول ..فاكهة مهملة لها 5 فوائد غير متوقعة

يعتبر التفاح ثمرة رائعة للحفاظ على الصحة العامة. تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب يستمر عدد الفوائد الصحية للتفاح في الازدياد يومًا بعد يوم ، حيث يتم إجراء المزيد والمزيد من الدراسات حول الفوائد الصحية للفاكهة المتواضعة.

وهذه بعض الفوائد المعروفة لتناول التفاح

وفقا لموقع " food.ndtv " بدءًا من تنظيم نسبة السكر في الدم والكوليسترول إلى مساعدتك في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة. هذا هو السبب في أن تناول التفاح بالكمية والطريقة المناسبة قد يساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة.









فيما يلي بعض الفوائد الصحية لتناول ثمرة يوميا من التفاح وفقا لموقع هيلث



1. يقوي المناعة:

يحتوي شاي التفاح على كميات جيدة من فيتامين سي ، والذي يتسرب إلى الماء المغلي عندما تغمر شرائح التفاح فيه.



2. محاربة الكولسترول:

إن الألياف ومادة البوليفينول المضادة للأكسدة تقدم في لب التفاح والجلد قد تساعد على تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول الضار من الدم، وبالتالي، تعزيز حرق الدهون.



3. يعزز الهضم:



يرتبط الجهاز الهضمي الصحي بفقدان الوزن بشكل أفضل ، وقد يساعد شاي التفاح على تعزيز الهضم لأن التفاح يحتوي على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان فيه. من المعروف أيضًا أن الألياف القابلة للذوبان مفيدة لفقدان الوزن. يحتوي التفاح أيضًا على حمض الماليك ، الذي يضمن صحة الجهاز الهضمي.



4. ينظم نسبة السكر في الدم:



يحتوي التفاح على سكريات طبيعية على شكل فركتوز ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة ، التي تعمل على تحسين التوازن الأيضي وكذلك تنظيم مستويات السكر في الدم . يمنع أي ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم ، مما يلغي الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.



5. منخفضة السعرات الحرارية:



التفاح من الفواكه ذات السعرات الحرارية السلبية ، مما يعني ببساطة أنها منخفضة للغاية في السعرات الحرارية. تحتوي التفاحة على حوالي 50 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام من الفاكهة



