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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 حيل للتقليل من عدوى الجيوب الأنفية جربيها بنفسك

صدى البلد

هل تعانى من التهاب واحتقان الجيوب الأنفية ، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الألم الشديد الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية وفقا لموقع femina

1-الكركم والزنجبيل


يحتوي الكركم والزنجبيل على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات وغنية أيضًا بمضادات الأكسدة. يساعد هذا المزيج  على تخفيف المخاط من الممرات الأنفية المسدودة ، ويخفف من ضغط الجيوب الأنفية ، ويجعلك تشعرين بالتحسن 

2-خل التفاح


يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للالتهابات ، ومن المعروف أنه يخفف الآلام المصاحبة لالتهاب الحلق.

 امزج ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الساخن أو الشاي واشربه ثلاث مرات يوميًا للمساعدة في تخفيف المخاط الزائد. 

أضف بضع قطرات من الليمون والعسل لمذاق إضافي. بالتناوب ، أضف 10 قطرات إلى الماء المغلي واستنشق البخار لتنظيف الجيوب الأنفية.

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3-بصل


يحتوي البصل على كمية كبيرة من الكبريت الذي يساعد على التخلص من احتقان الجهاز التنفسي. ومع ذلك ، فإن استنشاق أبخرة البصل يمكن أن يسبب تهيجًا للعيون.

 بدلا من ذلك ، يقطع البصل إلى قطع صغيرة ويغلي في الماء لمدة خمس دقائق. خذ جزءًا في وعاء واستنشق الرائحة. يمكنك شرب الخليط وهو لا يزال ساخنًا أيضًا. 

4-الفجل


ابشر الفجل إلى قطع صغيرة ويمكن استنشاقه  تنتقل النكهة إلى  الجيوب الأنفية وتذيب المخاط المتكون. بمجرد أن تتبخر النكهة ، ابتلع الفجل المبشور للتخلص من المخاط من حلقك.

5-مستخلص بذور الجريب فروت


وهو مضاد حيوي طبيعي مصنوع من طحن بذور الجريب فروت المجففة واللب إلى مسحوق ناعم. ثم يتم استنشاقه أو رشه في التجويف الأنفي.

 

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