مع تغيير الفصول.. أعراض وأسباب وعلاج الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب أو تورم في الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية هي أربعة تجاويف مقترنة (فراغات) في الرأس ترتبط بقنوات ضيقة تصنع الجيوب مخاطًا رقيقًا يخرج من قنوات الأنف. يساعد هذا الصرف في الحفاظ على الأنف نظيفًا وخاليًا من البكتيريا. عادة ما تكون الجيوب الأنفية ممتلئة بالهواء ، ويمكن أن تنسد وتمتلئ بالسوائل. عندما يحدث ذلك ، يمكن أن تنمو البكتيريا وتسبب عدوى (التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي).

وهذا ما يسمى أيضًا بالتهاب الجيوب ، حيث تعني كلمة "وحيد القرن" "الأنف". يتورم نسيج الأنف دائمًا تقريبًا إذا كان نسيج الجيوب الأنفية ملتهبًا.

ما هي أنواع الجيوب المختلفة بالقرب من الأنف والعينين؟

تقع الجيوب الأنفية في رأسك بالقرب من أنفك وعينيك. سميت على اسم العظام التي توفر هيكلها.

تقع الجيوب الغربالية بين عينيك.

تقع الجيوب الأنفية الفكية أسفل عينيك.

تقع الجيوب الوتدية خلف عينيك.

تقع الجيوب الأمامية فوق عينيك.

أكبر تجويف للجيوب الأنفية هو تجويف الفك العلوي ، وهو أحد التجاويف التي غالبًا ما تصاب بالعدوى.

هناك أنواع مختلفة من التهاب الجيوب الأنفية:

التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي الحاد : يشير هذا المصطلح إلى ظهور مفاجئ لأعراض البرد مثل سيلان الأنف وانسداد الأنف وألم الوجه الذي لا يزول بعد 10 أيام ، أو الأعراض التي يبدو أنها تتحسن ولكنها تعود بعد ذلك وهي أسوأ من الأعراض الأولية. (يطلق عليه "المرض المزدوج"). يستجيب جيدًا للمضادات الحيوية ومزيلات الاحتقان.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن : يشير هذا المصطلح إلى حالة يتم تحديدها من خلال احتقان الأنف ، والتصريف ، وألم / ضغط في الوجه ، وانخفاض حاسة الشم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل.

التهاب الجيوب تحت الحاد: يستخدم هذا المصطلح عندما تستمر الأعراض من أربعة إلى اثني عشر أسبوعًا.

التهاب الجيوب الأنفية الحاد المتكرر: يستخدم هذا المصطلح عندما تعود الأعراض أربع مرات أو أكثر في سنة واحدة وتستمر أقل من أسبوعين في كل مرة.

من الذي يصاب بالتهاب الجيوب الأنفية؟

يمكن أن تحدث عدوى الجيوب الأنفية لأي شخص. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الأنفية ، والأورام الحميدة الأنفية ، والربو ، وتركيبات الأنف غير الطبيعية أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يزيد التدخين أيضًا من عدد المرات التي تصاب فيها بعدوى الجيوب الأنفية.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت أعاني من عدوى في الجيوب الأنفية أو نزلات برد أو حساسية أنفية؟

قد يكون من الصعب التمييز بين نزلات البرد والحساسية والتهاب الجيوب الأنفية عادةً ما يتراكم الزكام الشائع ويبلغ ذروته ويختفي ببطء. يستمر من بضعة أيام إلى أسبوع. يمكن أن يتحول البرد إلى التهاب في الجيوب الأنفية. حساسية الأنف هي التهاب يصيب الأنف بسبب الجزيئات المهيجة (الغبار ، حبوب اللقاح ، وبر). يمكن أن تشمل أعراض حساسية الأنف العطس وحكة الأنف والعينين والاحتقان وسيلان الأنف والتقطير الأنفي الخلفي (مخاط في الحلق). يمكن أن تحدث أعراض التهاب الجيوب الأنفية والحساسية في نفس الوقت مع نزلات البرد.

إذا كنت تقاوم نزلات البرد وظهرت عليك أعراض التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الأنف ، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. سيُطلب منك وصف الأعراض والتاريخ الطبي.

ما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية؟

يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية بسبب فيروس أو بكتيريا أو فطريات تتضخم وتسد الجيوب الأنفية. تتضمن بعض الأسباب المحددة ما يلي:

نزلات البرد.

الحساسية الأنفية والموسمية ، بما في ذلك الحساسية من العفن.

الاورام الحميدة (الزوائد).

انحراف الحاجز الأنفي الحاجز هو خط الغضروف الذي يقسم أنفك. الحاجز المنحرف يعني أنه ليس مستقيمًا ، بحيث يكون أقرب إلى الممر الأنفي على جانب واحد من أنفك ، مما يتسبب في حدوث انسداد.

ضعف جهاز المناعة من المرض أو الأدوية.

بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، فإن قضاء الوقت في الرعاية النهارية ، واستخدام اللهايات أو زجاجات الشرب أثناء الاستلقاء يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

هل التهاب الجيوب معدي؟

لا يمكنك نشر التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي ، ولكن يمكنك نشر الفيروسات التي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية تذكر اتباع ممارسات غسل اليدين الجيدة ، لتجنب الأشخاص إذا كنت مريضًا والعطس أو السعال في مرفقك إذا كان عليك العطس أو السعال.

ما هي علامات وأعراض التهاب الجيوب الأنفية؟

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

بعد التنقيط الأنفي (المخاط يسيل في الحلق).

إفرازات أنفية (إفرازات سميكة صفراء أو خضراء من الأنف) أو انسداد الأنف

ضغط الوجه (خاصة حول الأنف والعينين والجبهة) والصداع أو ألم في أسنانك أو أذنيك.

رائحة الفم الكريهة

سعال.

التعب.

حمى .