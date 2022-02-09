كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء

أى شخص يعاني من التهاب الجيوب الأنفية يعرف جيدا أن الشتاء يمكن أن يزيد من حدة صداع الجيوب الأنفية وسيلان الأنف والالتهاب والسعال.

ووفقا لما جاء في موقع “ earandsinusinstitute ” على الرغم من أن التهاب الجيوب الأنفية يحدث بشكل شائع في فصلي الربيع والصيف بسبب التهيج الناتج عن الحساسية ، إلا أن الطقس البارد يمكن أن يتسبب في إفراز الأنف لمخاط إضافي مما قد يؤدي إلى زيادة سماكة الجيوب الأنفية وتهيّجها.



نعرض لكم فيما يلي بعض الطرق التى تساعد فى الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية هذا الشتاء وعلاجها:

تجنب الإصابة بنزلات البرد: غالبًا ما تؤدي نزلات البرد إلى التهابات الجيوب الأنفية إذا كنت عرضة للإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.

استخدام البخار: هل تشعر بالضغط في الجيوب الأنفية؟ يمكن للبخار الناتج عن الاستحمام الساخن أن يخفف الاحتقان والمخاط.

استثمر في رذاذ الأنف : لتجنب الهواء الجاف الذي يسبب تهيج الأغشية والأوعية الدموية ، اغسل المخاط برذاذ أنف جيد.

النوم بشكل مختلف

إذا شعرت بنوع من الاحتقان ، ارفع أنفك حول قلبك على الأقل عندما تغفو ويمكن للجاذبية أن تزيل احتقان أنفك بشكل طبيعي.

قم بتغيير مرشحات الهواء

يمكن للهواء القسري أن يجمع الغبار وحبوب اللقاح والوبر. قم بتبديل مرشحات الهواء كل ستة أشهر لتجنب المهيجات في منزلك.

ابق رطبًا - يمكن أن يحافظ الماء على أنفك ورئتيك رطبتان ، مما يقلل احتقان أنفك بشكل طبيعي.