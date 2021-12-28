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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التقلبات الجوية..

هاني الناظر يقدم نصائح لمرضى الجيوب الأنفية ويحذر من 5 أخطاء

هانى الناظر يقدم
هانى الناظر يقدم نصائح التقلبات الجوية

يعاني مرضى الجيوب الأنفية من مشاكل عديدة بسبب التقلبات الجوية في فصل الشتاء ولذا يجب عليهم متابعة أخبار الطقس جيدا واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل التعرض لأى مضاعفات نتيجة التهاب الجيوب الأنفية.

وليس مرضى الجيوب الأنفية هم فقط الذين يتضررون من التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، بل مرضى الحساسية والربو.

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قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بعض النصائح لمرضي الحساسية والجيوب الأنفية، التى تساعد فى حمايتهم من أضرار التقلبات الجوية في فصل الشتاء على أن يبدأوا فى تطبيقها من غد الأربعاء، وأن يقوموا بتطبيقها يوميا.

وأوضح هاني الناظر، خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه يجب على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل تلفاست او ليفوهستام او زيرتك او هستازين او غيرهم كل مساء أثناء التقلبات الجوية".

 أما بالنسبة للأأطفال فيتم إعطاء معلقة شرب من نفس الأدوية، حتي مساء الأحد القادم باذن الله بسبب عدم استقرار الاحوال الجوية  المتوقع من الخميس وحتي الأحد.

ومن المفضل للجميع مرضي واصحاء قضاء اجازة نهاية الاسبوع في المنزل وعند الاضطرار للخروج انصح بارتداء الكمامة للحماية من لسعات البرد والأتربة.

من ناحية، أخرى حذر “الناظر” من الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة أثناء فترة انخفاض الحرارة والتقلبات الجوية فى الشتاء  :

١- ارتداء ملابس صوف علي الجلد مباشرة ( خطأ) 

٢-غسيل اليدين أو الاستحمام بماء الحنفية البارد (خطأ) 

٣- الجلوس أمام  الدفايات والخروج للشارع مباشرة من غرف تم تدفئتها (خطأ) 

٤- شرب المياه الغازية والعصائر المثلجة (خطأ)

 ٥- ترك الشعر بدون غسيل أكثر من يومين(خطأ)

التقلبات الجوية الجيوب الانفية هالني الناظر مرضى الحساسية مرضى الجيوب الانفية

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