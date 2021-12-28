القومي للبحوث يحذر من مشربات تقوية المناعة.. فيديو

قال الدكتور محمود بهجت، رئيس قسم المناعة بالمركز القومي للبحوث، إن الحصول على لقاح كورونا يحمي من التحورات.

وأضاف محمود بهجت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يجب على من يعاني من مرض يصيب المناعة، أن يحصل على لقاح كورونا لأنه يقوي المناعة، ولكن لا بد أن يكون تحت إشراف طبيب متخصص.

وتابع محمود بهجت، أن منظمة الصحة العالمية أوصت حكومات العالم بتطعيم مواطنيها، مؤكدا أنه لا بد من الحصول على اللقاح.

مشروبات معينة

وأشار رئيس قسم المناعة بالقومي للبحوث إلى أن هناك من يدعي أن هناك مشروبات معينة تقوي جهاز المناعة، فهو خطأ ولا أساس له من الصحة.