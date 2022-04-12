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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرها.. روسيا تنقل معدات عسكرية ثقيلة وأنظمة صواريخ على حدود فنلندا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

شوهدت الأسلحة الثقيلة الروسية بما في ذلك أنظمة الصواريخ تتحرك نحو الحدود مع فنلندا، بعد ساعات من تحذير روسيا جارتها الشمالية "فنلندا" من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يظهر مقطع فيديو نظامين روسيين لإطلاق الصواريخ يتحركان إلي حدود فنلندا.

يأتي التحرك العسكري الروسي في الوقت الذي قالت فيه رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إنها تتوقع أن تتخذ حكومتها قرارا قبل منتصف الصيف حول ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو.

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وأعلن حلف شمال الأطلسي أمس أن مجموعتين بحريتين متعددتي الجنسيات مكونتين من ستة عشر سفينة بقيادة البحرية الملكية الهولندية ستقومان بدوريات في سواحل بحر البلطيق"للحفاظ على القدرة الدفاعية لحلف الناتو".

وتجنبت فنلندا، إلى جانب السويد، تاريخيا عضوية الناتو، على الرغم من الاصطفاف الوثيق مع الغرب، في محاولة لعدم استفزاز روسيا.

لكن الدولة الاسكندنافية تشترك في حدود طولها 830 ميلا مع روسيا وقد انزعجت من غزو بوتين لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، بدأ الحزب الحاكم في السويد رسميا مناقشة إمكانية الانضمام لحلف الناتو.

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