دهسا حتى الموت.. مصرع باحث تحت أقدام فيل ضخم

توفي باحث أوغندي يعمل في إحدى الجامعات الأمريكية اثناء بعثته في أوغندا خلال تواجده في محمية طبيعية أوغندية، و لكن لم يتوقع أنه كان يقضي الايام الاخيرة من حياته في تلك المحمية .

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الباحث الاوغندي سيباستيان أمايا"، توفي في محمية طبيعية في أوغندا أثناء بعثة لإقامة دراسة على الحيوانات البرية دهسا تحت أقدام فيل ضخم .



و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن سيباستيان سافر إلى أوغندا بلافقة احد زملائه و كانا يتنزها معا في المحمية، و لكن هاجمهم قطيع من الأفيال البرية و سار كل منهم في إتجاه فرارا من هجوم الأفيال .

و ذكرت الهيئة المسئولة عن الحياة البرية في أوغندا، أن فيل ضخم طارد سيباستيان و للأسف تمكن الفيل من دهس الباحث الأوغندي تحت أقدامه حتى لفظ أنفاسه الأاخيرة .

جدير بالذكر ان البيان الذي أعلنته الهيئة المسئولة عن الحياة االبرية أعلنت بكل أسف وفاة الباحث، و اشارت إلى أنهم لم يصادفوا حوادث مماثلة لدهس الأفيال للبشر طيلة الخمسين سنة الماضية