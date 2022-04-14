عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دهسا حتى الموت.. مصرع باحث تحت أقدام فيل ضخم

صدى البلد

توفي باحث أوغندي يعمل في إحدى الجامعات الأمريكية اثناء بعثته في أوغندا خلال تواجده في محمية طبيعية أوغندية، و لكن لم يتوقع أنه كان يقضي الايام الاخيرة من حياته في تلك المحمية . 
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الباحث الاوغندي سيباستيان أمايا"، توفي في محمية طبيعية في أوغندا أثناء بعثة لإقامة دراسة على  الحيوانات البرية دهسا تحت أقدام فيل ضخم  . 

txt

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

txt

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو


و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن سيباستيان سافر إلى أوغندا بلافقة احد زملائه و كانا يتنزها معا في المحمية، و لكن هاجمهم قطيع من الأفيال البرية و سار كل منهم في إتجاه فرارا من هجوم الأفيال . 
و ذكرت الهيئة المسئولة عن الحياة البرية في أوغندا، أن فيل ضخم طارد سيباستيان و للأسف تمكن الفيل من دهس الباحث الأوغندي تحت أقدامه حتى لفظ أنفاسه الأاخيرة . 
جدير بالذكر ان البيان الذي أعلنته الهيئة المسئولة عن الحياة االبرية أعلنت بكل أسف وفاة الباحث، و اشارت إلى أنهم لم يصادفوا حوادث مماثلة لدهس الأفيال للبشر طيلة الخمسين سنة الماضية

الجامعات الأمريكية أوغندا محمية طبيعية دهس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 سيارة إطفاء.. انفجار خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

الصغرى 14.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وبرودة الجو ليلا

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

انفجار خط غاز.. الحماية المدنية تنقذ مدينة نصر من كارثة

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية.. عمليات تبريد بعد السيطرة على حريق غاز مدينة نصر

البترول: تأمين إمداد الغاز للعملاء بمحيط كسر خط ألماظة

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إخماد حريق مدينة نصر

بالرابط.. الأوقاف تعلن عن المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات| شروط وضوابط

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو للمساعدات العسكرية

بعد السيطرة على الحريق.. التحريات: حفار وراء كسر خط غاز مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ