صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

خلال مقطع فيديو يدمي القلوب، ظهرت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تتناول حليب الفيل الأم التي حنت على الطفلة الصغيرة في ولاية بـ الهند، ولم تؤذها.

ظهرت الطفلة هاشينا بورا Harshita Bora من منطقة جوالاجات Golaghat في ولاية آسام العليا وهي ترضع حليب الفيل دون خوف.

فقد كانت تلعب مع أنثى الفيل الضخمة وتشرب حليبها، وقد أظهرت أنثى الفيل بدورها تفهم وجود الفتاة الصغيرة إلى جانبها وطغت عليها عاطفة الأمومة تجاه الفتاة.

في وقت لاحق، ظهرت الطفلة الهندية هارشيتا مرة أخرى وهي تلعب مع الفيل وتركب على ظهره وحدها دون مساعدة من أحد.

فقد أطلقت اسم Binu على الفيل الحنون، فهما يستمتعان بوقتهما معًا خلال مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي الحادث في وقت وسط تزايد النزاعات بين الأفيال في منطقة جولاغات وأجزاء أخرى من ولاية آسام في الهند.