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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بنمو 65%.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة لمواد التعبئة والورق المصري|بالأرقام

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من مواد التعبئة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية لتسجل 198 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2022، في مقابل 120 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 65%.

وأكد تقرير المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، استحواذ 10 دول على 70,2% من إجمالي صادرات القطاع خلال شهري يناير وفبراير 2022، بقيمة 139 مليون دولار.

وجاءت  السودان بالمركز الاول من الدول المستوردة مواد التغليف والورق المصرية  بقيمة 23 مليون دولار لتستحوذ على 11.6% من إجمالى صادرات القطاع ، والمركز التانى من ضمن أكبر الدول المستوردة لمواد التغليف المصرية من نصيب تركيا بقيمة 21 مليون دولار، والثالث لليبيا بقيمة 21 مليون دولار.

وجاءت بريطانيا وشمال إيرلندا للمرتبة الرابعة  بقائمة أهم الدول المستوردة لمواد التعبئة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية المصرية بقيمة 15 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، ثم الخامس للمغرب بقيمة 14 مليون دولار،  ثم ايطاليا بقيمة 13 مليون دولار، والسعودية بقيمة 9 ملايين دولار.

وحلت كينيا في المرتبة الثامنة بقائمة أهم الدول المستوردة لمواد التعبئة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية المصرية بقيمة 8 ملايين دولار، تليها الجزائر بقيمة 8 ملايين دولار، ثم أمريكا بقيمة 7 ملايين دولار.

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