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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع أقنعة لترطيب الشعر الجاف .. جربيها بنفسك

صدى البلد

هل تعاني من الشعر الجاف وتريدين التخلص منه بسرعة إليك علاجات سريعة للتخلص من الشعر الجاف إليك أسرع العلاجات جربيها بنفسك  وفقا لموقع بولد سكاى الهندي. 

قناع البيض وزيت الزيتون

في وعاء. امزجي ثلاث بيضات وأضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.
وضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس قومي  بتغطية الرأس بغطاء بلاستيكي أو غطاء استحمام لمدة 30 دقيقة واشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.
 

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قناع المايونيز والزبادي 

 

بللي الشعر بالماء الدافئ وضعي عليه طبقة سميكة من المايونيز وقومي بتدليك الشعر وفروة الرأس برفق مع تمريره عبر خصل الشعر حتى الأطراف وغطي الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.

قناع الزبادي والزيت


يمكن أن يصنع الزبادي والزيت معًا علاجًا منزليًا فعالًا للشعر الجاف.

لتحضير هذا العلاج المنزلي أضيفي نصف كوب من الزبادي العادي إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون و 6 قطرات من الزيت العطري وتخلط جيدا وضعي الخليط على الشعر بعد غسله بالشامبو وغطيه بالبلاستيك أو بغطاء استحمام واتركيه ما بين 15 -20 دقيقة واشطفي الشعر جيدًا بالماء الدافئ.

قناع  الأفوكادو


فاكهة الأفوكادو غنية بفيتامينات A و E والدهون المشبعة والمعادن التي تغذي الشعر التالف والجاف مما يساعد على ترطيبه وتقويته.

لتحضير معجون الأفوكادو ، اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة ومقشرة مع بيضة واحدة وضعي المزيج على شعر مبلل لمدة 20 دقيقة. ثم اشطفي الشعر عدة مرات.

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