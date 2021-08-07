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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات.. علاج الشعر الجاف بخلطات طبيعية

الشعر الجاف
الشعر الجاف

لا يمتص الشعر الجاف أو يحتفظ برطوبة كافية للحفاظ على ملمسه ولمعانه ، لذلك قد يبدو باهتًا وهشًا،  على الرغم من أنها قد تبدو غير صحية ، إلا أنه من غير المحتمل أن تكون مشكلة صحية تسبب جفاف الشعر في معظم الأحيان.

 

يمكن أن يحدث الشعر الجاف بسبب العديد من  العوامل ، منها:-نقص غذائي


-التعرض المفرط للشمس
-ملامسة الماء المكلور
-غسل الشعر الزائد
-استخدام منتجات وأدوات تصفيف الشعر
-استخدام منتجات الشعر الخشن
قد تكون بعض الأسباب الطبية المحتملة للشعر الجاف هي فقدان الشهية العصبي ، ومرض مينكس ، وقصور جارات الدرقية ، وقصور الغدة الدرقية ، وغيرها من الاضطرابات الهرمونية.

 

خلطات طبيعية علاج الشعر الجاف 


يمكن للأشخاص استخدام خلطات طبيعية لعلاج الشعر إذا أصبح جافًا وهشًا،  وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday ، أبرزها:


-استخدام الزيوت الساخنة
يعتبر زيت الزيتون من أشهر الخلطات الطبيعية للشعر الجاف،  إلى جانب زيت الزيتون  يمكن أيضًا استخدام ما يلي بنتائج جيدة:

زيت جوز الهند
زيت اللوز
زيت الخروع
زيت الجوجوبا
زيت الذرة
كل هذه الزيوت غنية بفيتامين E ومضادات الأكسدة وتساعد على سد طبقة الشعر الخارجية أو الجلد بالرطوبة ، وبالتالي إصلاح التلف.

لتحضير هذا الخلطة الطبيعية :
دافئ ولكن لا تغلي حوالي نصف كوب من الزيت.
دلكيه بلطف على الشعر لبضع دقائق.
غطي الشعر بمنشفة دافئة.
اتركيه لمدة 30-45 دقيقة أو بين عشية وضحاها.
بعد هذا الوقت ، اغسلي الشعر بالشامبو واشطفيه.
سيعمل هذا العلاج على تقوية الشعر الجاف وإضافة لمعانه.

 

- وضع قناع زيت جوز الهند
زيت جوز الهند له تأثير مهدئ ومرطب عند وضعه على الشعر.
يمكن للأشخاص  تحضير قناع شعر بسيط عن طريق غلي أوراق الكاري بزيت جوز الهند لمدة 2-3 دقائق وتركها لترتاح في مكان بارد لبضعة أيام.
عندما يبرد الخليط ، يمكن فركه برفق في الشعر وفروة الرأس بأطراف الأصابع وتغطيته بمنشفة دافئة،  يجب تركه بعد ذلك لبضع دقائق قبل شطفه.

 

-استخدام خليط من البيض والمايونيز
يحتوي البيض والمايونيز على الكثير من البروتين الذي يساعد على تقوية الشعر وتقويته واستعادة الرطوبة للشعر الهش أو الجاف جدًا.
يمكنك  تحضير أحد هذه الخلائط القائمة على البروتين في المنزل بالطرق التالية:

تُخفق بياض بيضة مع ملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر.
ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس.
تدليك بأطراف الأصابع في حركات دائرية لبضع دقائق.
اشطفي الشعر بالماء البارد ثم اغسليه بالشامبو.
أو:
اخلطي ثلاث بيضات في وعاء.
أضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.
ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس.
قم بتغطية الرأس بغطاء بلاستيكي أو غطاء استحمام لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
اشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.
أو:
بللي الشعر بالماء الدافئ وضعي عليه بلطف طبقة سميكة من المايونيز.
قومي بتدليك الشعر وفروة الرأس بلطف ، ودلكيها من خلال خصل الشعر حتى الأطراف.
غطي الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة.
اشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.

 

الشعر الجاف علاج الشعر الجاف زيت جوز الهند جفاف الشعر غسل الشعر

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