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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البيض أبرزها.. 3 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

يرتبط مرض الزهايمر ارتباطًا وثيقًا بالالتهابات في جميع أنحاء الجسم، قد يؤدي تناول نظام غذائي للالتهابات - وهو نظام مليء بالأطعمة المقلية والنشويات المكررة والسكريات والدهون المشبعة أو المتحولة واللحوم الحمراء أو المصنعة - إلى زيادة فرص الإصابة بالمرض بالإضافة إلى العديد من الحالات الصحية الخطيرة الأخرى.

على الجانب الآخر ، قد يقلل تناول بعض الأطعمة من خطر التدهور المعرفي ، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة ، وجدت إحدى الدراسات أن تناول نظام غذائي متوسطي يتكون من أطعمة مثل تتبيلة السلطة ، والمكسرات ، والأسماك ، والطماطم ، والدواجن ، والخضروات الصليبية ، والفواكه ، والخضروات الورقية الداكنة والخضراء قد يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض الزهايمر. 

 

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قد تقلل الأطعمة والمشروبات التالية من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو تقلل تقدمه:

1. البيض
قد يكون للبيض تأثير إيجابي على الأداء الإدراكي العصبي، في إحدى الدراسات ، ارتبط تناول البيض بتحسين الأداء في الاختبارات المعرفية التي قيمت الفص الأمامي والأداء التنفيذي.

2. القهوة
قد يقلل استهلاك القهوة من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وجدت نتائج دراسة عوامل الخطر القلبية الوعائية والشيخوخة والخرف (CAIDE) أن شرب ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا في منتصف العمر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 65٪ في أواخر العمر.

3. دقيق الشوفان
أحد مكونات دقيق الشوفان ، قد يكون لأفينانثراميد سي (أفن سي) القدرة على عكس المشاكل المعرفية المرتبطة بمرض الزهايمر، وفقًا للبحث ، يعمل Avn-C على تحسين الذاكرة المرتبطة بمرض الزهايمر والضعف السلوكي.

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