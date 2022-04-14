اللحمة بـ80 جنيها.. محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع بالأسواق والمنافذ

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددا من منافذ المبادرة التي تنفذها المحافظة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والخضروات وسوق الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة للاطمئنان على توافر كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.

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وقرر الزملوط إحالة مفتش التموين المختص بمتابعة سوق الشعلة للتحقيق، للتقصير في متابعة التزام التجار بالإعلان عن تسعيرة الخضروات واستغلال بعضهم للمواطنين برفع الأسعار.

كما أشاد بجهود مبادرة المنافذ في توفير لحوم بلدية طازجة بسعر ١٢٠ جنيه للكيلو ولحوم مبردة بسعر ٨٠ جنيه للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار الجملة.