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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من أوكرانيا بتجنيد الأجانب في الاستخبارات والجيش.. تفاصيل

أوكرانيا
أوكرانيا

قال نائب في البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، إن البرلمان تبني قرار جديد يمهد لتوظيف الأجانب في أجهزة الاستخبارات والجيش الأوكراني.

وذكر النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسي جونتشارينكو، أن القرار الجديد يسمح للمواطنين الأجانب بالعمل في الاستخبارات وكذلك أداء الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لفترة ما بين ثلاث وخمس سنوات.

كما صادق البرلمان على دعوة البرلمانات الأجنبية والمؤسسات الدولية إلى تصنيف تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا "إبادة جماعية"، واللجوء إلى المنظمات الرياضية الدولية بطلب منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية وإقالة الموظفين الذين يحملون جنسية هتين الدولتين.

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