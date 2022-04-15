حلويات رمضان.. طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات

كب الكنافة بالقشطة والمكسرات من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل خلال شهر رمضان.
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج ذ زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات بأسهل الخطوات.
مقادير كب الكنافة بالقشطة والمكسرات
ربع كيلو كنافة
50 جرام زبدة أو سمن
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
1 كوب مكسرات مشكلة حسب الرغبة
-للوجه
قشطة طازجة
زهر الليمون
طريقة تحضير كب الكنافة بالقشطة والمكسرات
- تخلط الكنافة مع الزبدة والسكر
- توضع طبقة من الكنافة في قالب كاب كيك
- ثم تضاف المكسرات
-وفوقها طبقة أخرى من الكنافة
-وتدخل الفرن حتى تمام الطهي والاحمرار
-تزين بالقشطة وزهر الليمون
- وتقدم