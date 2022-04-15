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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات رمضان.. طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات

كب الكنافة بالقشطة
كب الكنافة بالقشطة والمكسرات

كب الكنافة بالقشطة والمكسرات من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك  في المنزل خلال شهر رمضان.
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج ذ زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات بأسهل الخطوات.

مقادير كب الكنافة بالقشطة والمكسرات
 

ربع كيلو كنافة 

50 جرام زبدة أو سمن

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة 

1 كوب مكسرات مشكلة حسب الرغبة

 

-للوجه

قشطة طازجة

زهر الليمون 


طريقة تحضير كب الكنافة بالقشطة والمكسرات


- تخلط الكنافة مع الزبدة والسكر

- توضع طبقة من الكنافة في قالب كاب كيك

- ثم تضاف المكسرات

-وفوقها طبقة أخرى من الكنافة

-وتدخل الفرن حتى تمام الطهي والاحمرار

-تزين بالقشطة وزهر الليمون

- وتقدم

 

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