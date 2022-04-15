حلويات رمضان.. طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات

كب الكنافة بالقشطة والمكسرات من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل خلال شهر رمضان.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج ذ زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة والمكسرات بأسهل الخطوات.

مقادير كب الكنافة بالقشطة والمكسرات



ربع كيلو كنافة

50 جرام زبدة أو سمن

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 كوب مكسرات مشكلة حسب الرغبة

-للوجه

قشطة طازجة

زهر الليمون



طريقة تحضير كب الكنافة بالقشطة والمكسرات



- تخلط الكنافة مع الزبدة والسكر

- توضع طبقة من الكنافة في قالب كاب كيك

- ثم تضاف المكسرات

-وفوقها طبقة أخرى من الكنافة

-وتدخل الفرن حتى تمام الطهي والاحمرار

-تزين بالقشطة وزهر الليمون

- وتقدم