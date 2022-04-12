قائمة بالسعرات الحرارية لأشهر حلويات رمضان

لا غني عن تناول الحلويات والمكسرات في شهر رمضان، ويكثر إعداد الوصفات المختلفة للحلويات في شهر رمضان، والتي من أشهرها الكنافة، والقطايف، والبسبوسة وغيرها من الحلويات الشهيرة والشهية.

السعرات الحرارية للحلويات ومكسرات شهر رمضان





وقالت الدكتور جيهان الدمرداش أخصائية تغذية علاجية و سمنه ونحافه، ان تناول الحلويات والمكسرات في شهر رمضان أمر مرتبط الاحتفال بطقوس شهر رمضان، ولكن يجب عدم الإكثار من تناولها لتجنب مخاطرها: كـ الإصابة بمرض السكري ومشاكل القلب والشرايين نتيجة استخدام الزيوت والسمن .



وتابعت جيهان الدمرداش عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، ان لكل الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان سعر حراري، وهو ما يجب حسابه لتجنب مخاطر تناولها؛ حيث سنقوم بتوضيح السعرات الحرارية للحلويات والمكسرات هي لكل 100 جم.

https://www.elbalad.news/5236428



- تين: 288 سعرا حراريا.

- مشمش: 169 سعرا حراريا.

- حبة قراصيا: 20 سعرا حراريا.

- حبة من التمر: 26 سعرا حراريا.

- كنافة بالقشطة: 345 سعرا حراريا.

- كنافة بالجبنة: 360 سعرا حراريا.

- قطايف بالقشطة مقلية: 545 سعرا حراريا.

- قطايف بالجوز مقلية: 340 سعرا حراريا.

- قطايف عصافيري: 200 سعرا حراريا.

- عثمانلية: 370 سعرا حراريا.

- بقلاوة بالفستق: 540 سعرا حراريا.

- بسبوسة أو هريسة باللوز: 530 سعرا حراريا.

- بسبوسة أو هريسة بالفستق: 520 سعرا حراريا.

- زلابية أو لقمة القاضي: 390 سعرا حراريا.