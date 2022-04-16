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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرامي ذواق .. سرقة أفخر أنواع الجبن من متجر في هولندا

صدى البلد

استيقظ أهالي قرية ريفية في هولندا على خبر غريب للغاية وهو سرقة 1500 كيلو جرام من الجبن الهولندي من متجر متخصص في بيع الجبن، و لكن المثير في الأمر أن أنواع معينة من الجبن هي التي سرقت من المتجر . 
وفقا لما نشرته صحيفة " واشنطن بوست"، فإن المواطنين في هولندا استيقظوا على جريمة غريبة، و هي سرقة جبن من أفخر وأجود أنواع الجبن في هولندا من متجر متخصص في بيعها. 

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قالت زوجة صاحب المتجر، أنهم اكتشفوا في صباح احد الأيام الأسبوع الماضي وأن أنواع معينة من الجبن الفاخر ليست موجودة في المخزن ولا على الأرفف في المتجر و تمت سرقتها . 
أوضحت السيدة أن تلك الجبن من أغلى و أجود أنواع الجبن في هولندا و تقدر قيمتها بـ22 ألف دولار، و بعد الحصر اكتشفت السيدة وزوجها أنه تمت سرقة 3500 رطل، أي 1500 كيلو جرام من الجبن الفاخر فقط، فأنواع الجبن الآخرى في أماكنها كما هي و لم تسرق . 
جدير بالذكر ان صاحب المتجر أوضح ان اللصوص لن يتمكنوا من بيع تلك الكمية من الجبن في هولندا و ذلك لأنها تخضع لأماكن رقابية كثيرة في الدولة ستثبت أنها مسروقة.

اهالي قرية سرقة الجبن متجر متخصص جريمة غريبة

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