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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط جبن منتهي الصلاحية في حملة تموينية بالشرقية.. صور

حملة تموينية
حملة تموينية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، انه قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة رضا وصفي و محمد الورداني المفتشين بالادارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة ونائب رئيس المركز ومفتشي الصحة والطب البيطري.

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وأشارت "عبد الرحمن" الي انه تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط 20  صفيحة جبنة بيضاء منتهية الصلاحية ، زنة الصفيحة الواحدة  20  كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها 400  كيلوجرام ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4841 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك والاعدام الفوري لبعض السلع الغذائية الفاسدة بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة.

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الشرقية حملة حملة تفتيشية منتهية الصلاحية حملات حملة تموينية السلع الغذائية

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