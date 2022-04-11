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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ قريتي سواده وأكياد ويتفقد معرض السلع الاستهلاكية

معرض أهلا رمضان بالشرقية
معرض أهلا رمضان بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية سواده التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة.

تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

وخلال جولته بقرية سواده توجه محافظ الشرقية لأحد محال بيع الخضروات والفاكهة ومحل آخر لبيع اللحوم الحمراء الطازجة للتأكد من جودتهم وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المبالغة أو المغالاه في الأسعار ، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع والمواد الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونيه رادعة.

وانتقل محافظ الشرقية لقرية أكياد لمتابعة سير إنتظام العمل بمدارس القرية ، حيث قام بزيارة لمدرسة السلام للتعليم الأساسي لمتابعة الإمتحانات العملية للصفين الخامس والسادس الإبتدائي ، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام التلاميذ لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.

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حرص المحافظ على تفقد شوارع القرية ليُصدر تعليماته لمحمد حجازى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري ، والبدء فوراً في تطهير المصرف المار بالقرية ورفع المخلفات والقمامة منه لما تسببه من إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الشرقية سويقه القرية للإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة والتزام الباعة بالبيع بالسعر المحدد ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي محاولة لإستغلال المواطنين.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد معرض السلع الإستهلاكية بمدينة فاقوس والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين وكبار تجار الجملة لمكافحة الغلاء وجشع التجار.

واطمأن المحافظ من المواطنين على توافر جميع السلع بالمعرض من ( الأرز – المكرونة – السكر – الزيت – البقوليات – الخضروات – الفاكهة – العسل – العصائر – الياميش والبلح والتمور وكافة مستلزمات الشهر الكريم ) ، مؤكداً أن الهدف من إقامة المعارض ضبط الأسعار والسيطرة علي الأسواق وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.

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